O alerta que vem do Hemisfério Norte

Área sob aviso vermelho para onda de calor, vigente para os últimos dias de setembro, entre sábado (26) e quarta-feira (30) - (crédito: INMET)

O verão excepcionalmente quente no Hemisfério Norte chegou ao fim deixando um alerta inequívoco. Europa, América do Norte, África e Ásia registraram temperaturas que superam marcas históricas e ampliam os impactos sobre a saúde, a infraestrutura urbana e as atividades econômicas, além de favorecer incêndios florestais de grandes proporções. Somado à influência do El Niño, que intensificou eventos extremos em cidades europeias, o aquecimento experimentado no Norte Global deu à outra metade do mundo a chance de agir antes que os impactos se agravem demasiadamente.

No Brasil, Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), Agência Nacional de Águas (ANA), Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), Serviço Geológico e Defesa Civil apontam elevada probabilidade de permanência do El Niño até o início de 2027, com intensidade muito forte entre a primavera e o verão, o que deve elevar as temperaturas, alterar os regimes de chuva e ampliar o risco de ondas de calor e incêndios florestais.

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Os riscos sobre a saúde são particularmente preocupantes. O estudo Saúde e Ondas de Calor: Mortalidade, Morbidade e Implicações para o SUS no Brasil revelou que o calor extremo esteve associado a pelo menos 120 mil mortes entre 2000 e 2019, sendo 80% delas entre idosos. Os impactos atingem de forma desproporcional pessoas com menor escolaridade, mulheres e populações vulneráveis. Já o relatório elaborado por pesquisadores das universidades de Chicago e Berkley aponta que o Brasil deve ser o quinto país do mundo mais atingido, com cerca de 13 mil mortes relacionadas ao aquecimento extremo das águas do Pacífico. As projeções estimam 44% mais dias de calor extremo do que seria esperado em um ano normal.

Diante dessa urgência, o Brasil lançou o Plano Clima, que envolveu 25 ministérios em diálogo com estados, municípios, setor empresarial e sociedade civil, estabelecendo objetivos de adaptação alinhados às metas globais e mais de 800 ações voltadas à redução dos riscos climáticos. Sua governança conta com o Comitê Interministerial sobre Mudança do Clima, com câmaras de articulação federativa e participação social, além do IndicaClima, que dá transparência às políticas públicas. Ainda assim, o planejamento federal só terá efeito com a rápida integração de estados e municípios.

Na área da saúde, essa mobilização está em curso. Com o AdaptaSUS, o país prevê R$ 9,8 bilhões até 2035 para adaptar o SUS aos impactos climáticos, incluindo o Painel de Excesso de Calor, ferramenta que permite alertas antecipados de até cinco dias, novos protocolos para estados e municípios e a ampliação da Força Nacional do SUS para oito bases regionais, garantindo respostas mais rápidas a emergências climáticas.

Mas enfrentar o calor extremo exige integrar a adaptação às políticas de habitação, mobilidade, arborização, uso e ocupação do solo, infraestrutura urbana e proteção social. O Programa Cidades Verdes Resilientes tem papel estratégico, com iniciativas como o AdaptaCidades já presentes em mais de 500 municípios, e o Beat the Heat, o Mutirão contra o Calor Extremo, lançado na COP30.

As soluções já são conhecidas. Arborização, corredores verdes, recuperação de áreas naturais, sombreamento de espaços públicos, arquitetura bioclimática, ventilação natural e materiais mais eficientes reduzem significativamente as temperaturas urbanas. Em hospitais, escolas, creches e equipamentos públicos, o resfriamento adequado torna-se uma medida de proteção à vida, priorizando idosos, crianças, gestantes e pessoas em situação de rua, sem elevar o consumo de energia nem as emissões que alimentam o próprio aquecimento.

Com esse objetivo, o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA) e o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma) lançaram o Plano Nacional de Ação pelo Resfriamento, conectando adaptação e mitigação, proteção das pessoas e desenvolvimento sustentável. Essa agenda não avança sem o fortalecimento do federalismo climático, reconhecido na NDC brasileira, que associa o enfrentamento da mudança do clima à articulação entre União, estados e municípios.

Oficialmente, entramos na primavera, mas, para os gestores, o próximo verão começa agora: nas decisões e investimentos de hoje, baseados na melhor ciência, e na capacidade de integrar conhecimento, gestão pública e participação social. Preparar o Brasil para o calor extremo é reduzir desigualdades e afirmar que a adaptação climática não é uma escolha, mas responsabilidade federativa compartilhada e condição indispensável para o desenvolvimento do país.



