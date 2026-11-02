Igualdade salarial: da transparência à transformação da cultura organizacional

Sonia Almeida — diretora executiva da Afesu (Associação Feminina de Estudos Sociais e Universitários)

Falar sobre o futuro do trabalho também significa discutir as condições que mulheres encontram para construir suas trajetórias profissionais, e a igualdade salarial é parte fundamental desse debate. Embora seja um princípio importante para relações de trabalho mais justas, ainda estamos longe de transformar a igualdade salarial em realidade. Dados do 5º Relatório de Transparência Salarial e de Critérios Remuneratórios mostram que as mulheres recebem, em média, 21,3% menos que os homens no setor privado, considerando empresas com 100 ou mais empregados. Essa diferença também aparece na remuneração média: enquanto as mulheres recebem R$ 3.965,94, o valor chega a R$ 5.039,68 entre os homens.

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A transparência desses números é importante porque permite que uma desigualdade muitas vezes naturalizada seja identificada e discutida a partir de evidências. Tornar os dados públicos não é suficiente, visto que a diferença salarial também pode refletir uma trajetória profissional marcada por oportunidades desiguais de desenvolvimento, reconhecimento e promoção. sendo assim, o desafio das organizações não deve ser apenas cumprir uma exigência, mas compreender onde essas diferenças começam e quais práticas podem contribuir para mudar esse cenário.

Isso passa por rever critérios de crescimento profissional e garantir que oportunidades de capacitação, projetos estratégicos, promoções e posições de liderança sejam acessíveis de forma mais equilibrada. A cultura organizacional tem um papel central nesse processo, porque são as decisões tomadas no cotidiano que definem quem avança, quem é reconhecido e quem participa dos processos de decisão. Quando a equidade passa a fazer parte desses processos, a discussão sobre igualdade salarial deixa de estar restrita à remuneração e passa a envolver toda a construção da carreira.

Também é preciso olhar para o início dessa trajetória. Preparar meninas e jovens para a vida profissional é uma forma de ampliar possibilidades, porém essa formação precisa encontrar ambientes capazes de reconhecer e desenvolver esses talentos. Na Afesu (Associação Feminina de Estudos Sociais e Universitários), acompanhamos de perto como o acesso à educação, à capacitação e ao desenvolvimento pessoal pode ampliar horizontes e fortalecer a autonomia. No entanto, para que essas oportunidades se convertam em crescimento profissional e liderança, as organizações também precisam estar preparadas para oferecer caminhos de desenvolvimento e reconhecimento.

O futuro do trabalho será também definido pela forma como as organizações lidam com igualdade, oportunidades e desenvolvimento profissional. A transparência salarial é um passo importante para identificar desigualdades, mas a transformação só acontece quando esses dados orientam decisões e mudanças concretas. Se queremos ampliar a presença de mulheres em posições de liderança, precisamos garantir que elas tenham condições de crescer, serem reconhecidas e avançar em suas carreiras. A igualdade salarial, nesse sentido, não deve ser vista apenas como um resultado a ser alcançado, mas como parte de uma cultura organizacional que valoriza trajetórias profissionais mais justas e equitativas.





