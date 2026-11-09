Performances políticas dão muito voto

Assisti ao filme O aniversário, no Prime Video. O thriller político de Jan Komasa é considerado mais um da lista de produções distópicas desde o marco de Black Mirror. No longa, uma família norte-americana, sem saber, vai começar a se desintegrar com a chegada inesperada e as ideias de Elizabeth (Phoebe Dynevor). Ela escreve o livro A mudança: um novo pacto social, baseado na recusa dos valores democráticos para a criação de uma nova pátria. O best-seller se transforma em um guia extremista que muda a bandeira, o governo e os valores da população dos Estados Unidos.

Enquanto no século 20 a ficção científica tentava imaginar utopias ou novas formas de organização, atualmente, a cultura de massa está obcecada em consumir pedaços de catástrofes de uma "sociedade imaginária", mas que, na verdade, já são reais. As distopias deixaram de funcionar apenas como advertências e expõem um sintoma do nosso tempo, como se os caminhos autoritários estivessem logo ali, à espreita. E estão.

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Com milhares de seguidores nas redes sociais, os "fiscais" dos valores da sociedade estão por toda parte. Eles invadem postos de saúde e vagões de metrô, ameaçam flanelinhas e expõem estudantes, professores e funcionários com um celular na mão. Quando interpelados, respondem com xingamentos e agressões.

Não é de hoje que as universidades públicas são alvo de influencers da extrema-direita. Pelos corredores e pelas salas de aula, ditam o que deveriam ser as regras de moralidade. A Universidade de Brasília (UnB), eterna casa de Darcy Ribeiro, tem sido atacada no que lhe é mais fundamental: a liberdade de cátedra. Esse ambiente de hostilidade rouba dos professores o princípio que garante o ensino, a pesquisa e a divulgação livre de ideias. Nessa mobilização dos afetos do ódio, alunos são coagidos, porque audiência dá voto.

Em 4 de outubro, Victor Jansen, do Partido Liberal, foi eleito deputado distrital com 32.120 dos votos. O político de apenas 25 anos vai rezar a cartilha conservadora de fundamentalismo na CLDF. Com vídeos em que prega a "limpeza das universidades", Jansen, que não tem ensino superior completo, arrancou das paredes cartazes "doutrinadores", filmou estudantes e tingiu de branco a memória da UnB. Wilker Leão, o estudante que se tornou expoente desse tipo de comportamento, ficou de fora da Câmara dos Deputados. Do jeito que a coisa anda, é uma questão de tempo.

A UnB foi pensada para ser o plano mais ambicioso da intelectualidade brasileira por combinar, em um sistema de grades abertas, ensino, pesquisa e extensão. Em 2019, a filósofa Viviane Mosé esteve na Semana Universitária e foi categórica: "Isso aqui não é só para formar diplomados. A universidade pública é para quem tem coragem de transformar o mundo e é um espaço de liberdade do conhecimento". Para ela, as greves, as festas e o que acontece nos corredores são essenciais para a formação humana e o pensamento crítico. Problemas reais existem. Mas o que ameaça o ensino superior é financiamento, infraestrutura, acesso e permanência dos alunos, não desenhos de Marx e bitucas de cigarro espalhadas pelos CAs.



