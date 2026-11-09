O constante risco da dengue

Governos precisam organizar a rede de atendimento, ampliar a vigilância e decidir sobre a vacina com base em evidências. Cada morador precisa fazer sua parte dentro de casa - (crédito: Arquivo/Agência Brasil)

A dengue é uma velha conhecida do verão brasileiro, e conhecer bem um problema nunca bastou para derrotá-lo. Projeções apresentadas na última sexta-feira por Fiocruz, FGV e outras instituições indicam que o Brasil pode registrar cerca de 860 mil casos prováveis de dengue em 2027. O trabalho reúne 22 modelos, desenvolvidos por mais de 130 especialistas de oito países, e calcula uma margem de incerteza que vai de 560 mil a 1,6 milhão de casos, com pico de 40 mil casos em abril. O limite superior dessa faixa fica perto do total de 2025, quando o país contabilizou cerca de 1,66 milhão de casos prováveis, e bem acima dos 489 mil registrados até agora em 2026.

As projeções não apontam repetição de 2024, ano da pior epidemia da série histórica, com mais de 6 milhões de casos e mais de 6 mil mortes. Os números de 2026 pedem leitura cuidadosa. Mesmo com a queda de casos, o país soma 368 mortes pela doença, e dois anos de menor circulação deixam parte da população mais suscetível a determinados sorotipos. O super El Niño esperado para o verão entra na conta com incerteza. Os modelos que incorporam o clima divergem entre si sobre a intensidade e a distribuição do efeito, e os especialistas recomendam tratar o fenômeno como gatilho de contingência, acompanhado por modelos de curto prazo. A projeção indica aumento de casos, em relação à última temporada, no Paraná, no Rio de Janeiro, em Mato Grosso do Sul, em Sergipe, no Acre e em Minas Gerais, e todos os estados devem manter a vigilância.

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O Aedes aegypti transmite, além da dengue, o zika, que o país conheceu de perto em 2015 e 2016, e a chikungunya, que provoca febre e dores intensas nas articulações. Para a chikungunya, a projeção é de mais de 90 mil casos prováveis, acima dos 76 mil da temporada 2025-2026, com aumento esperado no Nordeste, nos três estados do Sul, em São Paulo e no Centro-Oeste. O mesmo mosquito sustenta três ameaças ao mesmo tempo, e cada falha no controle de sua população se multiplica por três.

O país testou várias frentes contra o mosquito, e nenhuma ainda alcançou a escala necessária. O SUS oferece a Qdenga, em duas doses, apenas a adolescentes de 10 a 14 anos. A vacina de dose única do Butantan, aprovada pela Anvisa no fim de 2025 e aplicada a partir de janeiro, chegou a poucos brasileiros antes de ser suspensa em 8 de junho, após 42 registros de reações adversas graves, incluindo duas mortes, sem relação de causa estabelecida até aqui, segundo o ministério. O ministro quer retomá-la, mas sem prazo definido.

Os mosquitos com a bactéria Wolbachia, que bloqueia a transmissão dos vírus, produziram queda expressiva de casos em cidades como Niterói e Campo Grande e ganharam uma biofábrica em Curitiba em 2025, mas ainda cobrem pouco do território. As armadilhas de monitoramento, presentes em 1,6 mil municípios, ajudam a localizar o mosquito. Cada uma dessas frentes tem valor, e nenhuma delas, sozinha ou em conjunto, dispensa hoje o trabalho de cada morador.

Por isso, a participação da população ocupa lugar central na estratégia. O mosquito se reproduz em água parada, e grande parte dos criadouros está dentro das casas: pratos de vasos, pneus, calhas, caixas d'água descobertas, garrafas e baldes esquecidos no quintal. Esvaziar e limpar esses recipientes cabe numa rotina semanal e reduz diretamente a população de mosquitos. Procurar atendimento ao primeiro sinal de febre, dor no corpo ou manchas na pele evita que o quadro se agrave. A tarefa se estende a condomínios, empresas, donos de terrenos baldios e prefeituras, que precisam garantir coleta, limpeza urbana e fiscalização.

O verão de 2027 ainda não chegou, e o período que antecede as chuvas é o mais favorável para agir. Governos precisam organizar a rede de atendimento, ampliar a vigilância e decidir sobre a vacina com base em evidências. Cada morador precisa fazer sua parte dentro de casa. Nenhuma projeção diz com certeza quantos casos teremos, e o resultado dependerá, em boa medida, do que for feito nas próximas semanas, do gabinete do prefeito ao quintal de cada um de nós.



