LEITOR PEDE QUE PF APURE DENÚNCIAS SOBRE FORAGIDOS

“'Yo no creo en brujas, pero que las hay, las hay.' O preâmbulo se faz necessário diante de tudo o que vem sendo apresentado pela extrema direita. A emissora argentina Canal El Nueve denunciou que brasileiros foragidos da Justiça, envolvidos nos atos de 8 de janeiro, estariam sendo acolhidos pelo governo Milei em hotéis na região de Puerto Iguazú. A informação exige investigação criteriosa, não apenas das autoridades argentinas, mas também – e principalmente – da Polícia Federal brasileira. Na minha modesta opinião, a denúncia exibida pelo programa jornalístico Telenueve Denuncia já seria motivo suficiente para desencadear diligências investigativas e apurar a veracidade dos fatos."

Marcus Aurelio de Carvalho

Santos - SP