Qualificação: Mackenzie aposta em uma formação sólida para o mercado de trabalho

Há sete anos, Brasília ganhou o primeiro campus da Faculdade Presbiteriana Mackenzie

Há sete anos, Brasília ganhou o primeiro campus da Faculdade Presbiteriana Mackenzie para ampliar o conceito do que é, no ensino superior, uma formação de qualidade. Seguindo o objetivo de agregar ao universo acadêmico da capital, assim como os princípios e valores indispensáveis ao desenvolvimento do ser humano, a instituição chegou à região para transformar a história dos brasilienses.

Os primeiros passos da rede se deram com a inauguração da unidade na 906 Sul, em 2017. Em 2024, ampliando a sua atuação, o Mackenzie também trouxe um campus localizado na 902 Sul. O novo espaço, somando ao mercado educacional do Distrito Federal, possui instalações modernas e uma estrutura expandida, capaz de acomodar 1.278 alunos em 35 salas de aula.

Faculdade aposta em inovação com visão de futuro (foto: Divulgação/Faculdade Presbiteriana Mackenzie)

“É uma honra e uma bênção de Deus ter a expansão do nosso novo campus. Agora, nessas instalações, consolida-se o trabalho do Mackenzie com a capital federal”, disse o diretor da unidade, Mac Cartaxo. Entre os destaques da consolidação, segundo ele, está o curso de Direito, com maior índice de aprovação no exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

Mac Cartaxo, diretor da Faculdade Presbiteriana Mackenzie (foto: Divulgação/Faculdade Presbiteriana Mackenzie)

Considerada uma instituição renomada em âmbito nacional e internacional, o Mackenzie carrega 154 anos de experiência no mercado educacional. Em Brasília, a faculdade busca unir a sua força e tradição para se estabelecer como uma parte intrínseca da identidade do DF. “A ampliação do campus reforça o comprometimento da instituição em contribuir com o progresso da nossa amada capital, trazendo benefícios não apenas para os estudantes e profissionais, mas para toda a comunidade brasiliense”, complementa Mac Cartaxo.

De acordo com o diretor, desde a sua fundação, o Mackenzie tem sido essencial na formação de profissionais éticos e altamente qualificados, em sintonia com as necessidades da sociedade. Para ele, os valores da instituição ressoam profundamente com a essência de Brasília, definida pelo gestor educacional como uma cidade fundamentada nos ideais de progresso e desenvolvimento. "Tal como Brasília, o Mackenzie representa inovação e visão de futuro", destaca.

Com programas de ensino variados, corpo docente bem preparado e uma estrutura acadêmica de qualidade, o Mackenzie oferece um ambiente destinado ao desenvolvimento do potencial dos seus estudantes, assim como o aprimoramento das suas habilidades. Na avaliação de Mac Cartaxo, o investimento da instituição ressoa nos resultados obtidos pela instituição, como a pujante internacionalização proporcionada pela instituição aos seus alunos e os resultados nas provas da OAB.

"A faculdade prepara os estudantes para os desafios do mundo real. Além disso, o Mackenzie proporciona uma experiência acadêmica enriquecedora, com professores renomados, infraestrutura moderna e oportunidades de intercâmbio e estágio. É destinada para os jovens brasilienses que buscam uma formação sólida e perspectivas promissoras" Mac Cartaxo, diretor da Faculdade Presbiteriana Mackenzie

Além disso, o diretor destaca que, ao entrar no ecossistema do Mackenzie, o aluno investe no seu futuro em diferentes aspectos. "Ele terá, em nível pessoal, a formação de uma teia relacional forte e duradoura, com professores e colegas de alto nível; no profissional, ele conseguirá obter experiências práticas que não são possíveis em outros lugares", diz.

Mac Cartaxo também indica que, pensando no pleno desenvolvimento dos seus estudantes, a instituição faz uso de tecnologias de vanguarda, como é o caso do Simulador Judicial Eletrônico, o aplicativo para a OAB, os recursos exclusivos para os alunos e, ainda, a atuação prática aliada ao modelo pedagógico que fomenta grande interação com professores de alto nível.

Laura Bússolo, estudante do curso de Direito, conta que já havia olhado outras faculdades antes de entrar no Mackenzie. "Quando conheci a instituição, me senti em casa. Deus me falou que esse era o lugar certo para eu fazer o curso", conta. "A experiência tem sido surreal. Nunca pensei que poderia ser tão bem tratada. A faculdade parece uma família. Eles fazem o impossível para nos ver felizes. Sempre me valorizam e, desde o início, acreditaram em mim. Tenho a convicção de que sempre estarão comigo, até quando eu me formar", complementa.

Mackenzie busca preparar os estudantes para os desafios do mundo real (foto: Divulgação/Faculdade Presbiteriana Mackenzie)

Ainda pelo curso de Direito, Élcio Pimenta destaca que optou pelo Mackenzie devido à reputação acadêmica sólida, corpo docente qualificado e variedade de programas de estudos oferecidos. "Tem sido um processo enriquecedor até agora. Tenho tido acesso a recursos acadêmicos de qualidade, oportunidades de networking e aprendizado prático que têm contruibuído significativamente para o meu desenvolvimento pessoal e profissional", informa.

Élcio ainda lista que as instalações modernas e bem equipadas; o suporte ao aluno abrangente, incluindo programas de orientação e aconselhamento; a atenção especial a acessibilidade e inclusão das pessoas com deficiência; e a ênfase na formação de líderes preparados para os desafios do mercado de trabalho também são diferenciais da faculdade.

A faculdade une a sua força e tradição para se estabelecer como uma parte intrínseca da identidade do DF (foto: Divulgação/Faculdade Presbiteriana Mackenzie)

Conheça os projetos do Mackenzie

Mack sem Fronteiras

Criado para propiciar aos alunos de graduação e pós-graduação oportunidades internacionais de mobilidade acadêmica, de participação em cursos de idiomas em universidades estrangeiras conveniadas, de cursos temáticos de verão e inverno, de cursos on-line jurídicos internacionais, de cursos LLM, de reconhecimento de dupla titulação, de participação em estágios internacionais por meio de instituições de ensino parceiras, de comparecimento em congressos internacionais.

É um projeto que busca proporcionar ao aluno uma globalização acadêmica e institucional na medida em que irá conhecer a realidade das disciplinas e das estruturas de universidades parceiras internacionais.

Além disso, o aluno que participará do intercâmbio acadêmico poderá estabelecer conexões interpessoais de networking com alunos e professores de outros países e acrescentar a uma experiência pessoal de troca cultural e independência.

Mack Mentoring

Atividade de mentoria entre docentes e discentes, de forma síncrona e individual, com mentores previamente determinados, com o objetivo de proporcionar aos discentes selecionados um acompanhamento de docentes de comprovada experiência no mercado, visando a preparação e o impulsionamento dos estudantes em seus planos de carreira e de vida. O objetivo é que o aluno descubra suas aptidões por si mesmo, a partir de suas habilidades.

Simulador de Processo Judicial Eletrônico

Por meio de softwares, o Mackenzie implementou atividades para serem realizadas conforme os trâmites dos Processos Jurídicos Eletrônicos (PJe) e do Tribunal Regional do Trabalho (TRT). A partir da reprodução tela por tela e passo a passo, o aluno é estimulado a operar, ainda na graduação, com os sistemas que lidará em seu cotidiano profissional após a conclusão do curso.

Entre os diferenciais da marca, também são disponibilizados aos estudantes do Ensino Médio do Mackenzie a entrada na faculdade sem a necessidade de vestibular. No âmbito da pós-graduação, os alunos contam com o corpo docente para ampliar os conhecimentos na área de estudo.