"Meu bebê está com covid", confirma mãe de Jair Renan, filho 04 de Bolsonaro

(foto: Ed Alves/CB/D.A Press - 7/11/18)

Ana Cristina Valle, mãe de Jair Renan, o filho 04 do presidente Jair Bolsonaro, confirmou, neste sábado (15/8), que o jovem está com covid-19. Segundo ela, o jovem, de 22 anos, passa bem e está sendo medicado com hidroxicloroquina.

"Meu Bebê está com covid, quero informar para aqueles que desejam seu mau ele está muito bem, tomando hidroxicloroquina e em breve recuperado", diz uma postagem de Ana Cristina no Facebook.

A informação de que Jair Renan tinha sido infectado com o novo coronavírus foi divulgada na sexta-feira pelo jornal O Globo. O presidente Bolsonaro e a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, também já tiveram covid-19, bem como diversos ministros do governo.

"Prefiro morrer tossindo"

No fim de abril, Renan publicou nas redes sociais um vídeo no qual aparecia fazendo piadas e dizendo que a pandemia do novo coronavírus é "história da mídia" e que não passa de uma "gripezinha".

As declarações ocorreram enquanto Renan participava de uma transmissão de vídeo games on-line e remetiam a frases já ditas pelo pai e parafraseavam falas do cantor Leonardo, que disse: “Prefiro morrer transando que tossindo”.