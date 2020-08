Mourão, sobre ameaça de Bolsonaro a jornalista: "Deixa para lá isso aí"

CB Correio Braziliense

O vice-presidente Hamiltom Mourão disse, nesta segunda-feira (24/8), que não comentaria a ameaça feita pelo presidente Jair Bolsonaro a um jornalista no domingo passado. Segundo Mourão, não compete a ele comentar "coisas pessoais" do presidente e sugeriu: "Deixa pra lá isso aí".

"Coisas pessoais do presidente não compete a mim, como vice-presidente dele, tecer comentários. Eu não comento essas coisas. Eu não estava junto, não sei. Deixa para lá isso aí", disse Mourão, no Palácio do Planalto.

No domingo, um repórter do jornal O Globo questionou Bolsonaro sobre depósitos feitos pelo ex-assessor de Flávio Bolsonaro, o Filho 01, na conta da primeira-dama, Michelle Bolsonaro. O presidente da República respondeu então que tinha vontade de "encher de porrada" a boca do jornalista.

A pergunta se referia a uma informação divulgada no começo do mês pela revista Crusoé, após quebra do sigilo bancário de Queiroz, de que o ex-assessor repassou R$ 72 mil em cheques a Michelle Bolsonaro entre 2011 e 2016. Além disso, o jornal Folha de S. Paulo informou que Márcia Aguiar, mulher de Queiroz, repassou R$ 17 mil para Michelle em 2011, totalizando, ao menos, R$ 89 mil depositados.