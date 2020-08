Carla Zambelli não está com covid-19, afirma hospital; deputada diz que não mentiu

TM Thays Martins

A deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP) não teve covid-19, o que a levou a ser internada foi um quadro de endometriose profunda, segundo boletim divulgado nesta sexta-feira (28/8) pelo Hospital DF Star. A deputada tinha anunciado em suas redes sociais que estava com coronavírus e chegou a falar que faria tratamento com a hidrocloroquina.

Ao Correio, a deputada explicou que o primeiro teste que ela fez deu positivo e somente hoje foi saber que não estava com a doença. "Eu testei positivo. Eu não divulguei meu exame antes porque eu não quero incentivar as pessoas a pensarem que um positivo seja um falso positivo e isso pode levar as pessoas a não cuidarem da doença. Somente quando eu fui internada é que fizeram o PCR, que deu negativo. Hoje que chegou o resultado do IGG e tivemos a certeza", explicou.

Nas redes sociais, muitas pessoas acusaram a deputada de ter mentido sobre o teste. A parlamentar nega. Para esclarecer, ela chegou a divulgar o primeiro exame que ela fez em suas redes. "Nunca deixe de seguir as orientações médicas se seu teste der positivo", orientou.





1. Sim, meu primeiro teste da Covid-19 deu positivo. Mas, hoje, confirmou-se que era um falso positivo.



2. NUNCA deixe de seguir as orientações médicas se seu teste der positivo.



— Carla Zambelli (@CarlaZambelli38) August 29, 2020





A deputada compartilhou em suas redes que estava com covid-19 em 19 de agosto. No dia 24, ela foi internada.

Confira a nota do hospital

"A deputada federal Carla Zambelli foi ao DFStar nesta sexta-feira para uma consulta de rotina. Após extensa investigação clínica, a equipe médica que acompanha a deputada chegou à conclusão de que a mesma não teve a infecção pela covid-19, e descartou o diagnóstico de lúpus eritematoso sistêmico ou de outra doença autoimune. Foi feito o diagnóstico endometriose profunda e iniciado o tratamento. A paciente está bem, em acompanhamento ambulatorial", diz a nota.