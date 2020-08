Diagnosticada com covid, Carla Zambelli é internada em Brasília

CB Correio Braziliense

(foto: Marcos Correa/PR)

Em recuperação da covid-19, a deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP) foi internada nesta segunda-feira (24/8) em um hospital particular de Brasília.

Segundo uma nota divulgada pelo Hospital DF Star e publicada nas redes sociais da própria deputada, Zambelli deu entrada na unidade de saúde para realização de exames clínicos e investigação de doença autoimune.

Ainda de acordo com o comunicado, a parlamentar está em um quarto cumprindo o período de isolamento e passa bem, embora ainda não haja previsão para receber alta.

Ao divulgar a nota do hospital no Twitter, Carla Zambelli deixou uma mensagem a seu seguidores: "A todos os que me direcionam suas orações e votos de melhoras do meu estado de saúde, agradeço o carinho".

A todos os que me direcionam suas orações e votos de melhoras do meu estado de saúde, agradeço o carinho. pic.twitter.com/39N2L5KzUi — Carla Zambelli (@CarlaZambelli38) August 24, 2020

Diagnóstico e cloroquina

A deputada recebeu o diagnóstico positivo para covid-19 no último dia 18 e anunciou que estava com o novo coronavírus no dia seguinte. Na ocasião, ela também disse ter a intenção de se tratar com cloroquina, medicamento sem eficácia comprovada para a doença.

Na sexta-feira passada, Zambelli foi alvo de críticas depois de uma mensagem sua em uma rede social, pedindo orações para melhorar da doença, ser respondida pela própria conta. A deputada afirmou que o erro foi de uma assessora, que desejara responder usando uma conta pessoal, mas se enganou e usou o nome da deputada equivocadamente.