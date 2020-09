STJ mantém afastamento de Wilson Witzel do governo do Rio de Janeiro

ST Sarah Teófilo

(foto: Mauro Pimentel/AFP)

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu pela manutenção do afastamento do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC), confirmando decisão do ministro relator, Benedito Gonçalves, que decidiu a questão na semana passada de forma monocrática, em seguida, levou matéria para discussão do colegiado.

Para manter afastamento, eram necessários 10 votos, que foram dos ministros Mauro Campbell, Francisco Cândido de Melo Falcão Neto, Nancy Andrighi, Maria Thereza de Assis Moura, Laurita Vaz, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Raul Araújo e Isabel Gallotti, além do relator Benedito Gonçalves.

Até o momento, somente o ministro Napoleão Nunes Maia Filho teve voto favorável ao governador. Ainda precisam votar quatro ministros, mas os votos já são suficientes para a manutenção da decisão do relator.