Marcelo Crivella é alvo de operação e tem celular apreendido, diz tevê

ST Sarah Teófilo

(foto: )

A casa do prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella (Republicanos), é alvo de busca e apreensão na manhã desta quinta-feira (10/9) em operação do Ministério Público do Estado do Rio (MP-RJ) e a Polícia Civil, segundo informações da TV Globo. O celular do prefeito teria sido apreendido.



A operação é no âmbito de um inquérito que apura esquema de corrupção na administração pública. A prefeitura também foi alvo de busca e apreensão. A ação cumpre 22 mandados de busca e apreensão expedidos pelo 1º Grupo de Câmaras Criminais do Tribunal de Justiça do Rio.



Ela é um desdobramento da primeira fase da Operação Hades, realizada em março deste ano, que apurava denúncia de um “QG da propina” na prefeitura. As diligências desta quinta-feira (10) estão sendo cumpridas em endereços residenciais e funcionais de agentes públicos do município e empresários.

A operação do MP foi por meio da Subprocuradoria-Geral de Assuntos Criminais (Subcriminal) e do Grupo de Atribuição Originária Criminal da Procuradoria-Geral de Justiça (Gaocrim), com intermédio da Coordenadoria de Investigações de Agentes com Foro (Ciaf). O procedimento está sob sigilo.