‘Começou cedo? Como é que é?’, pergunta Bolsonaro para youtuber mirim

Na live desta quinta-feira (10/9), o presidente Jair Bolsonaro contou com a presença da youtuber mirim Esther Castilho, de 10 anos, que questionou ministros sobre o preço do gás e do arroz e riu sobre as queimadas no Pantanal. Na transmissão, contudo, Esther insinua que ser homossexual é “feio” e que ela começou cedo. Sem entender, o presidente questiona: “Começou cedo? Como é que é?”.



Ao fim da live, o presidente sem mais assuntos para comentar, começou a jogar conversa fora com as pessoas que estavam no local. Ele, então, comentou. “Eu confesso, a primeira vez que gritaram misógino comigo eu não sabia o que era”. Após contar o episódio, Bolsonaro indagou aos presentes se eles sabiam o que era “misógino”. E um dos homens respondeu: “É quem não gosta de mulher”.



O presidente, em tom de piada, disse “se não gosta de mulher, gosta de homem, então, né”, dirigindo o olhar para a youtuber. Ela, visivelmente incomodada, comentou que “era feio isso aí”. “Tem que ser certinho gente, para vocês terem um futuro bem legal lá na frente. Eu, por exemplo, eu comecei cedo. Meus pais também”.



O presidente, sem entender ao que a menina estava se referindo, perguntou: "Começou cedo? Como é que é? Como assim começaram cedo?", enquanto ria. Posteriormente, Esther Castilho explicou que começou cedo na carreira de repórter, aos 6 anos, enquanto os pais começaram a trabalhar aos 13.



Internautas que acompanharam a habitual transmissão disseram que a fala do presidente apresentou conotação sexual, após ele ter entendido que a youtuber se referia à homossexuais e que teria “começado cedo”. A ex-deputada federal Manuela D'Ávila (PCdoB) foi uma das que criticaram o presidente: "Objetivo: erradicar o trabalho infantil, a exploração sexual e proteger a infância das nossas crianças. Obstáculo: Bolsonaro", escreveu ela, que foi candidata a vice-presidente na chapa de Fernando Haddad (PT), derrotada por Bolsonaro nas eleições de 2018.

