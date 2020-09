PT confirma candidatura de Balieiro à prefeitura de São José dos Campos

AE Agência Estado

(crédito: Reprodução/FacebookWagnerBalieiro)

O PT confirmou neste domingo, 13, em convenção virtual, o nome do vereador Wagner Balieiro à prefeitura de São José dos Campos. A candidata a vice será a psicóloga Vanda Siqueira, filiada ao PT há trinta anos e que já atuou como conselheira tutelar na cidade na gestão do ex-prefeito petista Carlinhos Almeida. O PT vai às eleições em coligação com o PDT. O partido governou a cidade, segunda maior do interior, com 724.737 habitantes, em duas gestões. A primeira com Ângela Guadagnin, de 1993 a 1996, e a segunda com Carlinhos Almeida, de 2013 a 2016.

Carlinhos concorreu à reeleição, mas perdeu para o atual prefeito Felício Ramuth (PSDB) no primeiro turno. Após enfrentar problemas com a Justiça Eleitoral por suposto uso indevido dos meios de comunicação nas eleições de 2012, Carlinhos abdicou de possível candidatura este ano em favor de Balieiro. Participando da convenção na forma on-line, ele disse que o PT tem todas as condições para voltar ao poder municipal. "Vamos para a campanha com a cabeça erguida e com o olhar para frente", disse. Também participou do evento a ex-prefeita e ex-deputada federal Ângela Guadagnin, petista que ficou conhecida pela 'dança da pizza', episódio em que dançou no plenário da Câmara dos Deputados em comemoração à absolvição do colega João Magno das acusações de corrupção.

Deputados estaduais e federais petistas, como Alexandre Padilha, que também foi ministro de governos petistas, enviaram mensagens de apoio ao candidato. Balieiro falou em resgatar o legado das gestões petistas anteriores "que hoje fazem falta à população". O candidato citou a pandemia e a crise de esperança, lembrando que são necessárias medidas inovadoras para a retomada do desenvolvimento da cidade. "Serei prefeito para cuidar das pessoas, um governo de gente cuidando de gente de São José. Estaremos juntos construindo soluções para os problemas que as famílias enfrentam."

Outros partidos

O PSOL também realizou convenção neste domingo, confirmando o nome da metalúrgica Marina Sassi à prefeitura de São José dos Campos. Ela terá como vice o sindicalista Wellington Cabral.

Também foi confirmada em convenção do partido a candidatura da advogada e vereadora Renata Paiva à prefeita pelo PSD. O vice será o economista Mário Domingos, ex-diretor do Sesi, do mesmo partido.

No sábado, 12, o PSL confirmou a candidatura do presidente municipal do partido Anderson Senna para a prefeitura, tendo como candidato a vice o Coronel Paiva, do Patriotas, partido coligado. O nome de Senna foi anunciado na noite de quinta-feira, 10. Até então, quem se apresentava como pré-candidata era a deputada estadual Letícia Aguiar. A parlamentar divulgou nota informando que sua desistência aconteceu "em comum acordo com nosso grupo de lideranças e apoiadores".

Já o PL confirmou o nome da coronel da Polícia Militar Eliane Nikoluk para a prefeitura. Em 2018, a militar foi candidata à vice-governadora do Estado de São Paulo na chapa de Márcio França (PSB), derrotada no segundo turno. A candidatura para vice ainda não foi anunciada.

O PSDB de São José dos Campos também já realizou sua convenção. O prefeito tucano Felício Ramuth concorre a um novo mandato tendo Anderson Farias Ferreira, presidente local do partido e atual secretário de governança, como vice na chapa.