Presidente do STF, Luiz Fux está com covid-19

ST Sarah Teófilo

(crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, testou positivo para covid-19. Segundo informações da assessoria da Corte, Fux buscou o serviço médico do Rio de Janeiro nesta segunda-feira (14/9) depois de apresentar febre. A suspeita é que ele tenha sido infectado em um almoço com familiares no último sábado (12/9).

Com isso, o ministro ficará isolado nos próximo 10 dias. A assessoria informa que Fux está bem e pretende conduzir a sessão ordinária do plenário do Supremo na próxima quarta-feira (16/9).

Fux tomou posse como presidente do STF na última quinta-feira (10/9), com a ministra Rosa Weber como vice.