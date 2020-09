Dentista amiga de Mário Frias coordenará Centro Técnico do Audiovisual

CB Correio Braziliense

(crédito: Instagram/Reprodução)

O ministro do Turismo, Marcelo Henrique Dias, nomeou, nesta quarta-feira (16/9), Edianne Paulo de Abreu como coordenadora-geral do Centro Técnico do Audiovisual, ligado à Secretaria Especial de Cultura. Sem nenhuma experiência aparente na área de audiovisual, Edianne se apresenta em todas as redes sociais, inclusive LinkedIn, como dentista.

Ela é também amiga do secretário especial de Cultura, Mário Frias, como indica postagem em na internet. Em março passado, antes de Frias se tornar secretário, ela publicou um vídeo no Facebook ao lado do ator e apresentador em um bar de Nova Iguaçu, município fluminense onde a dentista nasceu. Na descrição, ela se refere a Frias como "meu amigo Didireita (de direita)".

Edienne é apoiadora de Jair Bolsonaro e já postou nas redes fotos com o presidente e alguns de seus filhos. Segundo apuração da Folha de S. Paulo, Edianne foi secretária parlamentar do deputado federal Daniel Silveira (PSL-RJ), que ficou conhecido por rasgar uma placa da rua fictícia Marielle Franco. Ela também concorreu à deputada em 2018 pelo PSL, mas os 1.413 votos que recebeu não foram suficientes para se eleger.