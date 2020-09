Apesar de ter pegado a carteirinha da OAB, Moro ainda não pode advogar; entenda

CB Correio Braziliense

(crédito: Evaristo Sá/AFP)

O ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Sergio Moro tirou o registro na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), porém, ainda está impedido de advogar. Por determinação da Comissão de Ética da Presidência, o ex-juiz deve cumprir uma quarentena de seis meses antes de exercer a profissão. Essa determinação é devido a natureza do cargo que Moro ocupava no Executivo.

Como Moro pediu exoneração do cargo de ministro no fim de abril, a quarentena vai até o fim de outubro. Devido ao impedimento de atuar como advogado, Moro também manteve, por seis meses, o salário de ministro, cerca de R$ 31 mil.

Sergio Moro também já tem um escritório de advocacia. Fica em Curitiba, no bairro Bacacheri. Além disso, ele é professor do curso de pós-graduação do Centro Universitário de Brasília (UniCeub).