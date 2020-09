Augusto Aras é diagnosticado com o novo coronavírus

RS Renato Souza

O procurador-geral da República, Augusto Aras, foi diagnosticado positivo para covid-19 nesta quinta-feira (17/9). A informação foi repassada pela assessoria do chefe do Ministério Público. Ele é uma das autoridades que estavam presentes na posse do ministro Luiz Fux na presidência do Supremo Tribunal Federal (STF) na quinta passada.

De acordo com a Procuradoria Geral da República (PGR), Aras está bem e cumpre isolamento domiciliar. Além dele e de Fux, também infectado, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), os ministros Luis Felipe Salomão e Antonio Saldanha, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), e a presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST), Maria Cristina Peduzzi, estão com doença.

O Supremo divulgou uma nota de solidariedade aos que foram infectados, desejando "ampla recuperação" a quem teve contato com o vírus. Na manifestação, ocorrida após reportagens da imprensa que destacaram a disseminação da covid em pelo menos dois eventos em Brasília com integrantes do mundo jurídico, o Supremo informou que entrou em contato com os convidados do evento para alertar sobre a necessidade de procurar orientação médica caso tenham sido expostos.

"Diante de informações da imprensa acerca da contaminação de autoridades pelo novo coronavírus, a Presidência do Supremo Tribunal Federal (STF) vem prestar solidariedade e votos de ampla recuperação aos que eventualmente contraíram a covid-19", diz um trecho da nota divulgada pela Corte.