Ministro do Turismo é diagnosticado com covid-19

IS Ingrid Soares

(crédito: Valter Campanato/Agência Brasil)

O ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, foi diagnosticado com covid-19 nesta sexta-feira (18/9). Segundo a assessoria, o ministro encontra-se assintomático e seguirá trabalhando de casa, adotando todos os protocolos recomendados pelo Ministério da Saúde.

Marcelo é o nono ministro do governo a ser diagnosticado com o vírus. O general Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional; Bento Albuquerque, de Minas e Energia; Milton Ribeiro, da Educação; Onyx Lorenzoni, Cidadania; Marcos Pontes, da Ciência, Tecnologia e Inovações; Wagner Rosário, Controladoria-Geral da União; Braga Netto, da Casa Civil; e Jorge Oliveira, da Secretaria Geral, também já foram infectados pelo vírus.

STF

O ministro é uma das autoridades que estavam presentes na posse do ministro Luiz Fux na presidência do Supremo Tribunal Federal (STF) na quinta passada (10). Ontem (17), o procurador-geral da República, Augusto Aras, foi diagnosticado positivo para o novo coronavírus.

Além deles e de Fux, também infectado, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), os ministros Luis Felipe Salomão e Antonio Saldanha, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), e a presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST), Maria Cristina Peduzzi, estão com doença.