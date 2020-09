André Mendonça recebe alta, após uma semana de internação

MB Marina Barbosa

(crédito: Alan Santos/PR)

O ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça, recebeu alta médica neste sábado (19/09). Ele passou uma semana internado para tratar de uma miocardite aguda. E, por recomendação médica, vai ficar trabalhando de casa nas próximas três semanas.

"Estimados, acabo de deixar o hospital e chegar em casa. Grato a Deus pela vida! Grato a todos pelas orações e carinho recebido!", informou Mendonça, na noite deste sábado, em uma rede social. O ministro ainda agradeceu a "pronta e cuidadosa assistência" dos médicos que o atenderam nos últimos dias no Hospital Brasília.

"Seguimos firmes no propósito de combater o crime e de transformar o Brasil em um país mais justo e seguro! Esses compromissos marcam o governo Jair Bolsonaro", acrescentou Mendonça.

Em nota oficial, o Ministério da Justiça informou, contudo, que "por recomendação médica, ele ficará em teletrabalho nas próximas três semanas". A nota reforça que "o ministro agradece a Deus pela saúde, assim como as orações e toda a assistência recebida da equipe do Hospital Brasília".

André Mendonça foi internado no último domingo (13), após sentir um mal-estar durante a madrugada. Ele foi diagnosticado com uma miocardite aguda, que é uma inflamação do músculo do coração, desencadeada normalmente por um processo viral. Na ocasião, o Ministério da Justiça informou que o ministro passava vem, mas continuaria internado por orientação médica, para observação.