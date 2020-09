Ministro da Justiça, André Mendonça tem miocardite aguda e ficará internado

CB Correio Braziliense

(crédito: Evaristo Sa/AFP - 29/4/20 )

O problema que levou o ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça, a uma unidade de tratamento intensivo (UTI), neste domingo (13/9), é uma miocardite aguda, informa um comunicado divulgado pela pasta que ele comanda. Trata-se de uma inflamação do músculo do coração causada, geralmente, por algum vírus.

Ainda segundo a nota (leia íntegra abaixo), exames descartaram a presença do novo coronavírus e a ocorrência de um infarto. Mendonça permanecerá internado por pelo menos 48 horas no Hospital Brasília, no Lago Sul, onde deu entrada, durante a madrugada, com dor torácica.

Visita de Bolsonaro

Mais cedo, o ministro recebeu a visita do presidente Jair Bolsonaro por aproximadamente 20 minutos. O ministro da Educação, Milton Ribeiro, e assessores do Ministério da Justiça e Segurança Pública também estiveram no hospital. De acordo com nota da assessoria, Mendonça foi medicado e passa bem.

André Mendonça tem 47 anos é assumiu o Ministério da Justiça em abril deste ano, após a conturbada saída de seu antecessor, o ex-juiz federal Sergio Moro.

Leia a íntegra da nota divulgada pelo Ministério da Justiça:

"O ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça, realizou exames na manhã deste domingo (13) após sentir mal-estar durante a madrugada.

Segundo a equipe de cardiologia do Hospital Brasília foi descartado infarto do coração e diagnosticada miocardite aguda, inflamação do músculo do coração desencadeada, na maioria das vezes, por um processo viral. O ministro realizou novo rastreio para coronavírus e teve PCR e Tomografia com resultados negativos.

O ministro André Mendonça foi medicado e está bem. Por orientação médica, continuará internado para observação, pelo menos, pelas próximas 48h.

Assessoria de Comunicação do Ministério da Justiça e Segurança Pública"