PS Philipe Santos

(crédito: Reprodução/Twitter)

Após conquistar o 3º lugar na primeira etapa do Circuito Brasileiro Open de Vôlei de Praia, no último domingo (20/9), a atleta Carol Solberg se manifestou contra o presidente Jair Bolsonaro durante entrevista após o jogo ao SporTV. A declaração repercutiu nas redes sociais e gerou uma nota de repúdio da Confederação Brasileira de Vôlei (CBF), que afirmou que a atitudes assim “denigrem a imagem do esporte”.

Na entrevista após a partida, como de costume no circuito, as jogadoras agradeceram o público que assistiu ao jogo pela tevê, já que não é permitido a presença de público devido à pandemia da covid-19. Primeiro falou a parceira de Solberg, Talita. Em seguida, Carol pegou o microfone e disse: "Só para não esquecer, Fora Bolsonaro".

O vídeo do momento logo viralizou no Twitter. Na manhã desta segunda-feira, o assunto mais comentado da rede social é a hashtag #foracarolsolberg, levantada por pessoas que reclamam do posicionamento da atleta.

“Denigrem a imagem do esporte”

A CBV foi outra a não apoiar o ato. Em nota, a confederação disse que repudia “veemente” a utilização dos eventos organizados pela entidade para realização de quaisquer manifestações de cunho político. “Aproveitamos ainda para demonstrar toda nossa tristeza e insatisfação”, diz trecho da nota.

A entidade ainda afirmou que a atitude Carol Solberg “em nada condiz com a atitude ética que os atletas devem sempre zelar” e o “retorno das competições dos esportes olímpicos, por tamanha importância, não poderia ser manchada por um ato totalmente impensado praticado pela referida atleta.”

“Por fim, a CBV gostaria de destacar que tomará todas as medidas cabíveis para que fatos como esses, que denigrem a imagem do esporte, não voltem mais a ser praticados”, conclui o texto.