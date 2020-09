Após "fora Bolsonaro", comissão de atletas quer proibir opiniões

PS Philipe Santos

(crédito: Reprodução/Twitter)

Após Carol Soberg se manifestar contra o presidente Jair Bolsonaro e viralizar nas redes sociais, a Comissão Nacional de Atletas de Vôlei de Praia emitiu uma nota, nesta segunda-feira (21/9), afirmando que lutará “ao máximo que esse tipo de situação não ocorra novamente”. Nesse domingo (20/9), após vencer uma partida, a atleta deu entrevista à TV e pediu “fora Bolsonaro”.

A Comissão Nacional de Atletas afirmou que “não é favorável a nenhum tipo de manifestação de cunho político em competições esportivas” e que, por isso, “lamenta” o ato de Soberg. O texto é assinado pelo presidente da comissão, o ex-jogador de vôlei Emanuel Rego, e por Harley Marques (vice-presidente), Josi Alves, Barbara Seixas e Oscar Brandão.

A própria Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) também se manifestou contrário ao ato. Em nota, a entidade afirmou, no domingo, que atitudes assim “denigrem a imagem do esporte”.

A manifestação

Na entrevista após a partida, como de costume no circuito, as jogadoras agradeceram o público que assistiu ao jogo pela tevê, já que não é permitido a presença de público devido à pandemia da covid-19. Primeiro falou a parceira de Solberg, Talita. Em seguida, Carol pegou o microfone e disse: "Só para não esquecer, Fora Bolsonaro".

O vídeo do momento logo viralizou no Twitter. Na manhã desta segunda-feira, o assunto mais comentado da rede social é a hashtag #foracarolsolberg, levantada por pessoas que reclamam do posicionamento da atleta.