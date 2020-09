Maioria do TRE do Rio decide pela inelegibilidade de Crivella

RS Renato Souza

(crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil - 25/10/14)

A maioria dos desembargadores do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Rio de Janeiro votou, nesta segunda-feira (21), pela inelegibilidade do prefeito Marcelo Crivella. O julgamento foi interrompido por um pedido de vistas, ou seja, mais tempo para analisar o caso, e deve ser retomado na quarta-feira (23).

Candidato a reeleição, Crivella é acusado de usar a Comlurb - empresa que atua na coleta de lixo urbano - para promover a campanha do filho, Marcelo Hodge Crivella. Em um evento realizado na companhia, ele foi apresentado como pré-candidato a deputado.



O TRE-RJ julgou uma ação apresentada pelo Psol por abuso de poder econômico. Ainda cabe recurso da decisão, inclusive ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e ao Supremo Tribunal Federal (STF). Mesmo após o término do julgamento a nível estadual, Crivella poderá continuar fazendo campanha.



Ele só fica inelegível após o julgamento de todos os recursos. A denúncia afirma que carros oficiais foram usados para transportar funcionários da Comlurb para o evento durante o horário de expediente. O prefeito afirma que os fatos se referem a 2018, quando ele "sequer foi candidato" e que comissão parlamentar da câmara de vereadores, criada para avaliar o caso, não encontrou irregularidades.