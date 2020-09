Vídeo mostra irmão de prefeito assassinando candidato a vereador

Ed Estado de Minas

A Polícia Civil de Minas Gerais pediu a prisão preventiva de Jorge Moreira Marra, secretário Municipal de Obras de Patrocínio, no Alto Paranaíba. Ele foi filmado, na tarde dessa quinta-feira (24/9), atirando no candidato a vereador pela cidade, Cássio Remis (PSDB), que morreu na hora.

Minutos antes de ser morto, Remis fez uma transmissão ao vivo pelo Facebook, em que criticava a reforma do passeio em frente ao imóvel onde funciona o comitê do prefeito Deiró Marra, que tenta a reeleição. A mão de obra, segundo a vítima, seria da própria prefeitura de Patrocínio. Marra está foragido e é procurado pela polícia.

O crime



Um vídeo gravado por câmeras de segurança mostra o momento exato em que Cássio Remis é assassinado a tiros na Secretaria de Patrocínio. O crime ocorreu por volta das 15h30 dessa quinta (24/9).

Nas imagens, Jorge Moreira Marra, que usa um chapéu, chega à Avenida João Alves do Nascimento, onde Remis realizava a live. Ao descer do veículo, ele discute com o candidato a vereador e tenta tomar seu smartphone. Os dois começam a se agredir e três homens tentam apartar a briga.

Marra então volta ao carro, pega uma arma e atira em Remis. Ele tenta correr, mas é morto com cinco tiros. Segundo a Polícia Militar, logo após os disparos, o suspeito fugiu em sua caminhonete, uma Ford Ranger Branca.