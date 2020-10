Bolsonaro volta a "lamentar" proposta de Biden de ajuda para Amazônia

TM Thays Martins

(crédito: facebook/ reprodução )

O presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar a proposta do candidato a presidente dos EUA Joe Biden, na noite desta quinta-feira (1°/10). o democrata prometeu US$ 20 bilhões para combater a devastação da Amazônia, mas disse que haveria sanções econômicas se o governo brasileiro insistir em não proteger o bioma. Bolsonaro afirmou que lamenta o discurso do candidato.



"A gente lamenta porque depois de anos de uma certa animosidade, de um trabalho do Itamaraty não muito profícuo, a esquerda sempre acusando os Estados Unidos dos problemas internos do Brasil, nós estabelecemos essa diplomacia em sua plenitude com o Trump. O Biden, não sei se para ganhar votos, querendo até romper as relações com o Brasil por causa da Amazônia", afirmou o presidente em live.



O presidente ainda relacionou o episódio à necessidade de mais investimentos nas Forças Armadas brasileiras, para que seja garantida a soberania nacional. "Temos que ter uma Forças Armadas preparada, mas as nossas Forças Armadas foram sucateadas nos últimos anos. Eu entendo como investimento. Não importa se vai gastar mais ou menos, tem que atingir o objetivo", disse ao falar sobre os gastos da pasta.

Na quarta-feira (30/9), dia seguinte ao primeiro debate entre Joe Biden e Donald Trump, Bolsonaro já tinha acusado nas redes sociais o candidato democrata de tentar infringir a soberania nacional. "O que alguns ainda não entenderam é que o Brasil mudou. Hoje, seu presidente, diferentemente da esquerda, não mais aceita subornos, criminosas demarcações ou infundadas ameaças. Nossa soberania é inegociável”, afirmou.