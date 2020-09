Bolsonaro para Biden: "Nossa soberania é inegociável"

IS Ingrid Soares

Biden estaria disposto, caso vença as eleições, a ajudar o governo financeiramente na preservação da Amazônia - (crédito: Olivier DOULIERY / AFP)

O presidente Jair Bolsonaro mandou um recado para o candidato à presidência dos Estados Unidos Joe Biden. Em debate na noite de ontem, o democrata prometeu US$ 20 bilhões para combater a devastação da Amazônia, mas disse que haveria sanções econômicas se o governo brasileiro insistir em não proteger o bioma. Em uma publicação nas redes sociais, nesta quarta-feira (30/9), o chefe do Executivo rebateu Biden, afirmando que a soberania do Brasil é inegociável.

“Joe Biden disse ontem que poderia nos pagar US$ 20 bilhões para pararmos de "destruir" a Amazônia ou nos imporia sérias restrições econômicas. O que alguns ainda não entenderam é que o Brasil mudou. Hoje, seu presidente, diferentemente da esquerda, não mais aceita subornos, criminosas demarcações ou infundadas ameaças. NOSSA SOBERANIA É INEGOCIÁVEL”.

E prossegue o presidente:

"Meu governo está realizando ações sem precedentes para proteger a Amazônia. Cooperação dos EUA é bem-vinda, inclusive para projetos de investimento sustentável que criem emprego digno para a população amazônica, tal como tenho conversado com o presidente Trump.

- A cobiça de alguns países sobre a Amazônia é uma realidade. Contudo, a externação por alguém que disputa o comando de seu país sinaliza claramente abrir mão de uma convivência cordial e profícua.

- Custo entender, como chefe de Estado que reabriu plenamente a sua diplomacia com os Estados Unidos, depois de décadas de governos hostis, tão desastrosa e gratuita declaração.

- Lamentável, Sr. Joe Biden, sob todos os aspectos, lamentável".