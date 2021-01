Parlamentares podem ser obrigados a tomar a vacina contra covid-19

CB Correio Braziliense

(crédito: Gustavo Sales/Câmara dos Deputados)

Um projeto de lei em tramitação no Congresso prevê que deputados e senadores poderão ser obrigados a tomar a vacina contra a covid-19. De acordo com a proposta, de autoria do deputado Alexandre Frota (PSDB-SP), a dispensa da vacinação só poderia ocorrer em caso de comprovação médica.

Para o deputado tucano, diversos setores da sociedade estão disseminando "uma campanha absurda” para tentar convencer a população de que a vacina pode causar danos irreparáveis.

“Isso inclui o presidente da República (Jair Bolsonaro), que vem a público, em uma atitude jocosa, dizer que se tomar a vacina poderá ser transformado em jacaré. Não podemos deixar a população se levar por atitudes irresponsáveis de quem quer que seja. Nós, deputados federais, e os senadores da República temos que dar o exemplo nesta campanha de imunização e deveremos, portanto, ser os primeiros a nos imunizar”, diz o deputado.

O governo federal começou nesta semana a distribuir doses da vacina CoronaVac para todos os estados do país. No entanto, apenas idosos com mais de 65 anos, indígenas e profissionais da saúde estão sendo imunizados nesta primeira fase da campanha.

Com informações da Agência Câmara