Pazuello se encontra com Aras para esclarecer crise em Manaus

RS Renato Souza

(crédito: Miguel Schincariol/AFP)

O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, se encontrou nesta quinta-feira (21/1) com o procurador-geral da República, Augusto Aras, na sede do Ministério Público Federal (MPF), em Brasília. Pazuello foi até o local para prestar esclarecimentos sobre a crise no sistema de saúde do Amazonas, que registrou escassez de oxigênio e continua passando por superlotação nos hospitais.

De acordo com a Procuradoria-Geral da República (PGR), Pazuello estava acompanhado de assessores da área técnica e jurídica da pasta. A PGR abriu apuração preliminar sobre atuação do ministério na crise enfrentada pela capital do Amazonas.

A apuração foi instaurada após uma representação ser formulada pelo Cidadania, que sustenta ter havido omissão do Ministério da Saúde no episódio. De acordo com a PGR "ao final da apuração, com o envio dos esclarecimentos também por escrito, e considerando outras informações já obtidas pelo órgão, a PGR analisará eventuais providências cabíveis".

Investigação

Apesar de não ter decidido sobre eventual culpa do ministro da Saúde, Aras determinou abertura de investigação contra o governador do Amazonas, Wilson Lima (PSC), além do atual e do ex-prefeito de Manaus.

A PGR não divulgou quais foram as alegações de Pazuello no caso, e questionada pela reportagem, informou que os argumentos serão analisados por Aras e que as alegações do governo serão divulgadas "quando houver deliberação".