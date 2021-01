Após Venezuela doar oxigênio para Manaus, Bolsonaro volta a atacar país

TM Thays Martins

(crédito: Youtube/ reprodução )

Ao lado do ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, o presidente Jair Bolsonaro usou suas habituais lives, nesta quinta-feira (21/1), para atacar a Venezuela. O país vizinho doou oxigênio para ajudar na crise na saúde do Amazonas.



"Se o Maduro quiser dar oxigênio, carne (ta sobrando lá), mantimentos, é bem-vindo. Afinal, nós recebemos, não sei o número certo, milhares de venezuelanos a na Operação Acolhida. Depois, para meus conhecimentos, foi a empresa White Martins, sediada na Venezuela. Vou fazer uma sugestão para o pessoal que adora o Maduro, que tal vocês fazerem uma proposta pata o Maduro, que tal o Maduro conceder um auxílio emergencial para o seu povo. Tarcísio (perguntou ao ministro da Infraestrutura), na Venezuela tem cachorro? Não tem. É triste falar isso, mas o pessoal comeu tudo", disse.

Ao contrário do que o presidente disse, porém, o oxigênio recebido pelo Brasil não pertence à White Martins. "Esta ação específica que está sendo divulgada na imprensa de que chegará oxigênio da Venezuela em Manaus (...) não tem o envolvimento da White Martins", disse a porta-voz da empresa, Daniela Melina, na terça-feira (19/1). O governo de Manaus também confirmou que se trata de uma doação do país vizinho. "O oxigênio foi doado pelo governo do estado venezuelano de Bolívar. O governador de Bolívar, Justo Nogueira, foi quem entrou em contato com o governador Wilson Lima se colocando à disposição para doar", afirmou em nota.

Manaus recebeu cinco caminhões com oxigênio doados pela Venezuela na terça-feira (19/1), depois que o país anunciou que ajudaria o Brasil a suprir a falta do insumo no Amazonas.