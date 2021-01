Em campanha por Arthur Lira, Bolsonaro se reúne com bancada ruralista

AF Augusto Fernandes

(crédito: Marcos Correa/PR)

O presidente Jair Bolsonaro se reuniu na manhã desta sexta-feira (22/1) com aproximadamente 20 deputados que fazem parte da Frente Parlamentar Agropecuária (FPA) para pedir o apoio da bancada a Arthur Lira (PP-AL), deputado que tem o aval do governo federal na disputa pela presidência da Câmara.

O café da manhã não estava previsto na agenda oficial do mandatário e aconteceu quase duas semanas depois de ele ter criticado a preferência de líderes da bancada ruralista ao principal rival de Lira nas eleições da Casa, o deputado Baleia Rossi (MDB-SP).

Alceu Moreira (MDB-RS), presidente da FPA de 2019 a 2020, e Sérgio Souza (MDB-PR), recém-eleito presidente da frente parlamentar para 2021 e 2022, já sinalizaram que estarão do lado do colega de partido. Os dois não estiveram no encontro entre Bolsonaro e os parlamentares desta sexta.

Após a reunião, alguns deputados da bancada divergiram de Moreira e Souza. Em entrevista à imprensa, eles garantiram que a grande maioria da FPA votará em Lira. "Estamos alinhados com o presidente da República, e ao menos 80% da diretoria está alinhada com o presidente e com seu candidato a presidente da Câmara", frisou Neri Geller (PP-MT), vice-presidente da bancada.

Bolsonaro presenciou a declaração de Geller. Segundo o deputado, "viemos colocar esse apoio, trabalhando para trazer mais apoio ao nosso candidato para ajudar nas pautas que são importantes, como licenciamento ambiental e regularização fundiária, que são temas que interessam ao governo e à economia do país". "A FPA, se não toda ela, a grande maioria dos seus membros está alinhada nesse projeto na presidência da Câmara", garantiu Geller.

Vice-líder do governo na Câmara e membro da FPA, Evair Vieira de Melo (PP-ES) reforçou a preferência da bancada por Lira. "Temos um projeto que pensa em maturidade e estamos alinhados com o melhor do Brasil. Hoje foi um encontro para que possamos construir essa agenda positiva para o Brasil. Não é um projeto do eu, é um projeto pensando no país, e essa é nossa maturidade. Não temos vaidades de projetos pessoais."