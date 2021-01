No Rio, carreata com buzinaço protesta contra Bolsonaro e a favor da vacinação

AE Agência Estado

(crédito: Cut Brasil/Reprodução)

Depois de se concentrar por cerca de uma hora no monumento Zumbi dos Palmares, no centro do Rio, uma carreata que pede a saída do presidente Jair Bolsonaro do governo e apoia a vacinação contra o covid-19 no Brasil saiu pela cidade causando lentidão no trânsito, mas sem registrar nenhuma ocorrência, de acordo com o 5º Batalhão da Polícia Militar do Rio de Janeiro, que acompanha a manifestação.

A carreata, com cerca de 100 veículos por volta do meio-dia, ocupou uma faixa de uma das principais avenidas da cidade (Av. Presidente Vargas). Bandeiras, buzinas e gritos de "Fora Bolsonaro" eram ouvidos ao longo do caminho.

O movimento foi organizado pelas entidades Frentes Brasil Popular e Povo sem Medo, com apoio da Central Única dos Trabalhadores (CUT), e está sendo realizado em várias cidades do País. As entidades envolvidas criticam a postura de Bolsonaro em relação à crise sanitária, que já fez mais de 210 mil mortos no Brasil.