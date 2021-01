Exército apaga fotos que simulam que militares usavam máscaras

AE Agência Estado

(crédito: Reprodução)

Fotos de militares do Exército Brasileiro em um treinamento foram alteradas digitalmente para simular o uso de máscaras. As imagens, publicadas há dois meses na página oficial do Centro de Avaliações do Exército (CAEx), acabaram sendo apagadas. A publicação que saiu do ar incluía uma galeria com nove fotos de treinamento de Suporte Básico de Vida no Trauma, ocorrido de 10 a 13 de novembro de 2020 no Centro de Medicina Operativa da Marinha (CMOpM).

Segundo a publicação, participaram do treinamento seis instrutores da Marinha e 16 alunos, sendo um oficial, um cabo e 14 soldados do CAEx.

Nas redes sociais, usuários ironizaram a edição feita nas imagens, publicando "selfies" com máscaras desenhadas em seus rostos, apelidadas de "máscara do Exército". "Essa máscara do Exército Brasileiro pode não proteger, mas com certeza é a mais fácil de colocar", disse um usuário no Twitter. Outro escreveu: "Máscara do Exército brasileiro, feita em Paint.... Esse país não pode ser levado a sério".

Em uma "selfie" com uma máscara desenhada, um internauta ironizou: "protegido com a máscara oficial do Exército brasileiro". Outros afirmaram que "a vantagem da máscara do Exército é que você pode imprimir a sua em casa" e que o item virtual "é a única coisa que os camelôs não vão conseguir piratear e vender".

Neste sábado (23), o deputado federal Marcelo Freixo (PSOL-RJ) afirmou que a alteração das imagens para incluir o item de proteção é um "deboche institucional". "Pintar máscara na cara com paint brush é mais do que tosco, é um deboche institucional contra a prevenção de uma doença que já matou mais de 215 mil brasileiros", escreveu o parlamentar no Twitter.

A "máscara do Exército" também foi desenhada no rosto do personagem Zé Gotinha, que participou ontem da chegada das vacinas vindas da Índia no Rio de Janeiro. O item de proteção virtual também foi adicionado ao rosto em fotos do presidente Jair Bolsonaro, que deixou de lado o uso da proteção após afirmar ter contraído a covid-19, em julho do ano passado.

Sobre a alteração das imagens, o Centro de Comunicação Social do Exército (CCOMSEX) informou à reportagem que as fotos com edição foram disponibilizadas no site e depois excluídas da página assim que identificadas as alterações das imagens originais. "O Comando do CAEx apurou o ocorrido e adotou as medidas cabíveis. O CCOMSEX informa, ainda, que foram adotadas as ações necessárias para que esse tipo de acontecimento não se repita no âmbito do Sistema de Comunicação Social do Exército."