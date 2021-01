Grupos do 'Fora Dilma' fazem carreatas 'Fora Bolsonaro'

AE Agência Estado

(crédito: MBL/Reprodução)

Um dia após carreatas e atos de grupos e partidos de esquerda pedirem o impeachment do presidente da República, Jair Bolsonaro, neste domingo (24/1), foi a vez do MBL e do Vem Pra Rua protestarem contra o presidente.

Em São Paulo, a fila de carros saiu da Praça Charles Muller, no Pacaembu, e passou pela Avenida Paulista até chegar ao Parque Ibirapuera. Segundo os organizadores, cerca de 500 carros participaram da manifestação.

Atos também foram realizados em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro, em Belém e Cuiabá.

Carreata gigantesca contra Bolsonaro hoje. Um dos maiores estelionatos eleitorais da história. O povo merece mais do que isso. #CarreataForaBolsonaro #ImpeachmentDeBolsonaroUrgente pic.twitter.com/Aq4vO9yz41 — MBL - Movimento Brasil Livre ???????? (@MBLivre) January 24, 2021

Para o MBL, Bolsonaro foi "um dos maiores estelionatos eleitorais da história". "O ato de hoje foi revestido de simbolismo", disse o coordenador nacional do MBL, Renan Santos. "Fizemos o mesmo trajeto do primeiro ato contra (a ex-presidente) Dilma (Rousseff, PT), dia 1ª de novembro de 2014. Desta vez, de carro. Pedimos o impeachment na Praça das Bandeiras. Tal qual em 2014."

MBL e Vem Pra Rua estavam entre os movimentos que encabeçaram os protestos contra Dilma, afastada da Presidência em 2016. Durante o ato deste domingo em São Paulo, o Vem Pra Rua e o MBL compartilharam nas redes sociais a hashtag #DireitaQuerForaBolsonaro.

No sábado, com organização das frentes Brasil Popular e Brasil sem Medo, partidos como PT e PSOL e outros movimentos de esquerda, dezenas de cidades do País, incluindo as maiores capitais, também tiveram manifestações em defesa do impeachment, da retomada do auxílio emergencial e da vacinação para toda a população.