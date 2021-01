Bolsonaro confirma envio de 5,4 mil litros de insumos da CoronaVac ao país

IS Ingrid Soares

O presidente Jair Bolsonaro afirmou na tarde desta segunda-feira (25/1) que a China enviará ao país 5.400 litros de insumo para produção da vacina CoronaVac. A declaração ocorreu por meio das redes sociais.

"A Embaixada da China nos informou, pela manhã, que a exportação dos 5.400 litros de insumos para a vacina CoronaVac foi aprovada. Já estão em área aeroportuária para pronto envio ao Brasil, chegando nos próximos dias", escreveu o mandatário.

Segundo Bolsonaro, os insumos da vacina AstraZeneca que estão com liberação prometida também estão sendo acelerados. Por fim, o presidente agradeceu ao governo chinês e aos ministros do governo, Ernesto Araújo, Eduardo Pazuello e Tereza Cristina.

O anúncio por parte do presidente Bolsonaro ocorreu horas depois do governador do estado de São Paulo, João Doria, ter anunciado nova remessa de ingrediente farmacêutico ativo (IFA). Durante coletiva hoje, ele afirmou que irá se encontrar virtualmente com Wanming nesta terça-feira (25/01) para definir o calendário da nova remessa e a quantidade de doses que o Instituto Butantan conseguirá disponibilizar a partir da entrega. A resposta, segundo o tucano, será dada logo após a reunião que, segundo Doria, será "bastante conclusiva".