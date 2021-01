Maia nega que Baleia tenha pensado em desistir da presidência da Câmara

LC Luiz Calcagno

(crédito: Luis Macedo e Maryanna Oliveira/Camara dos Deputados)

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), negou, ao Correio, na tarde desta quinta-feira (28/1) que seu candidato à presidência da Casa, Baleia Rossi (MDB-SP), tenha pensado em desistir da corrida eleitoral. Segundo Maia, isso nunca aconteceu. Outros parlamentares do bloco também negaram o movimento, incluindo o próprio Baleia.

O líder do DEM, Efraim Filho (PB), destacou que se trata de um “factoide”. “Ele próprio negou. Acredito que isso não exista. É factoide de campanha”, afirmou. O deputado também descartou a possibilidade de que a legenda migre e passe a apoiar o candidato de Jair Bolsonaro, o líder do Centrão, Arthur Lira (PP-AL), para a presidência.

“Acho que o próprio presidente (do partido), ACM Neto, já declarou hoje que mantém a posição institucional, e trabalha com a maioria no bloco do Baleia. Fico com a palavra do presidente. O jogo está equilibrado”, afirmou o líder partidário.

A quatro dias das eleições, as acusações mútuas entre os candidatos vêm crescendo. Na quarta (27), Maia disse que Bolsonaro tem a intenção de influir na presidência da Câmara. Bolsonaro falou em uma live para a deputada Carla Zambelli (PSL-SP) que vai, “se Deus quiser, participar, influir na presidência da Câmara”.

Para Maia, o mandatário quer transformar o parlamento em um anexo do Palácio do Planalto. Em resposta, Arthur Lira negou que haja esse interesse, e afirmou que sua campanha ocorre com humildade e sem interferências. “Não vi nenhum deputado assumir publicamente que está tendo interferência. Nos diários oficiais do estado de São Paulo e da Câmara, está tendo interferência”, alfinetou.



"Independente, altivo, autônomo"

Sobre a fala do presidente, ele garantiu que, se eleito, será autônomo, mas afirmou, também, que Bolsonaro teria sido mal interpretado. “Não ouvi ninguém dizer que vai influir na presidência da Câmara. É diferente do que ele pode ter dito, pois na presidência ninguém influi. O presidente da Câmara, sou um candidato, se tiver oportunidade de ser eleito, serei independente, altivo, autônomo e harmônico. Não vou procurar briga nem insuflar discussões que não sejam sobre a eleição”, respondeu.