Bolsonaro: Lira será "segundo homem do Executivo" a partir de segunda-feira

AF Augusto Fernandes

(crédito: Reprodução/Internet)

Sem esconder a sua preferência para a eleição à presidência da Câmara dos Deputados, que acontece na semana que vem, o presidente Jair Bolsonaro disse, nesta quinta-feira (28/1), que o deputado Arthur Lira (PP-AL) será eleito “se Deus quiser” para ser o “segundo homem do Executivo”.

O comentário aconteceu durante cerimônia de inauguração de uma ponte sobre o Rio São Francisco, na BR-101, entre Alagoas e Sergipe. Nas últimas semanas, Bolsonaro intensificou as articulações com bancadas partidárias e frentes parlamentares para garantir mais votos ao seu candidato. Depois de passar meses dizendo que nunca interferiria nas eleições do Legislativo, o presidente agora faz de tudo para que a Câmara seja comandada por alguém aliado do governo.

“Amigos de Sergipe, amigos de Alagoas, se Deus quiser, segunda-feira teremos o segundo homem do Executivo, o segundo homem na linha hierárquica do Brasil, eleito aqui no Nordeste pela Câmara dos Deputados, o deputado Arthur Lira. Se Deus quiser, (ele será) o nosso presidente”, declarou o chefe do Palácio do Planalto.

Impeachment

A reação de Bolsonaro surge num momento em que ele é, cada vez mais, criticado por parlamentares pela postura diante da pandemia do novo coronavírus. Tanto que, nesta semana, foram apresentados à Câmara novos pedidos de impeachment contra ele por suposto crime de responsabilidade na condução da pandemia. Preocupa o presidente o fato de que o principal rival de Lira na disputa, Baleia Rossi (MDB-SP), já ter prometido que vai analisar os processos, caso vença o pleito para chefiar a Casa.