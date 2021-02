Registro do bloco de Baleia Rossi é aceito para eleição na Câmara

LC Luiz Calcagno RS Renato Souza

(crédito: Luis Macedo/Agência Câmara)

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), conseguiu reverter na reunião de líderes a falta de registro do seu candidato a sucessor, Baleia Rossi (MDB-SP). Com o ato, Baleia poderá indicar outros deputados para compor a mesa-diretora da Casa e ocupar os cargos em sua eventual gestão.

O clima ficou acalorado na reunião após acusações de irregularidades no registro do bloco. O PT teria ingressado no grupo seis minutos após o prazo final, e o MDB teria registrado todo o bloco também após o prazo limite. Alguns parlamentares chegaram a criticar o envolvimento de Maia e ameaçaram procurar o Supremo Tribunal Federal (STF) para avaliar o tema.

De acordo com a definição, o PL vai indicar a vice-presidência; a segunda-vice, o PSD; primeira-secretaria, PT; e o PSL fica com a segunda-secretaria. Após o registro do bloco, o oponente de Baleia, Arthur Lira (PP-AL), disse que não colocaria impasses ao processo eleitoral. "Não vamos tumultuar a eleição da mesa. Nós vamos participar e garantir a eleição no voto."