Assista ao vivo a eleição para a Presidência da Câmara dos Deputados

(crédito: Maryanna Oliveira/Câmara dos Deputados)

Tanto a Câmara dos Deputados quanto o Senado elegem, nesta segunda-feira (1º/2), seus novos presidentes, que substituirão, respectivamente, Rodrigo Maia (DEM-RJ) e Davi Alcolumbre (DEM-AP).

A eleição no Senado ocorreu mais cedo, terminando com a eleição de Rodrigo Pacheco (DEM-MG), apoiado pelo presidente Bolsonaro. Na Câmara, os votos começam a ser computados no início da noite. Siga abaixo, ao vivo:

A eleição deverá ser decidida entre Arthur Lira (PP-AL), apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro, e Baleia Rossi (MDB-SP), preferido pelo atual presidente da Casa, Rodrigo Maia, e de partidos da oposição a Bolsonaro.

Nos últimos dias, Arthur Lira se tornou o favorito, após uma série de negociações feitas pelo governo com deputados, que incluiu até planos de uma reforma ministerial.

Além disso, no domingo (31/1), a candidatura de Baleia Rossi recebeu um duro golpe, quando o DEM, partido de Maia, abandou a coalizão e liberou a bancada para votar em Lira.



Também são candidatos: Alexandre Frota (PSDB-SP), André Janones (Avante-MG), Fábio Ramalho (MDB-MG), General Peternelli (PSL-SP), Luiza Erundina (PSol-SP), Marcel Vam Hattem (Novo-RS) e Kim Kataguiri (DEM-SP).