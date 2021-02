Vídeo: acompanhe ao vivo a eleição para a Presidência do Senado

CB Correio Braziliense

(crédito: ED ALVES)

Ao retomar os trabalhos, nesta segunda-feira (1º/2), o Congresso Nacional elege os novos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado, que substituirão, respectivamente, Rodrigo Maia (DEM-RJ) e Davi Alcolumbre (DEM-AP).

A eleição no Senado ocorre antes da da Câmara, marcada para as 19h. O favorito é o candidato apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro, Rodrigo Pacheco (DEM-MG). As chances de Pacheco aumentaram depois de o MDB praticamente abandonar a candidata da legenda, Simone Tebet (MS), à própria sorte.

Ainda assim, três candidatos desistiram de concorrer e declararam apoio a Tebet: Lasier Martins (Podemos-RS), Major Olímpio (PSL-SP) e Jorge Kajuru (Cidadania-GO). Siga a votação abaixo: