Câmara elege Mesa Diretora com aliados de Lira nos principais cargos

LC Luiz Calcagno

(crédito: Camara de vereadores/divulgação)

Depois de mais de 10 idas e vindas de negociações e muita briga, a Câmara elegeu os membros da Mesa Diretora da Casa. A votação ocorreu no fim da manhã e no início da tarde desta quarta-feira (3/2), dois dias após o pleito que elegeu o governista Arthur Lira (PP-AL) para a presidência da Casa. Tradicionalmente, os cargos da Mesa são nomeados logo após o novo presidente tomar posse. Mas, em seu primeiro ato, Lira invalidou a eleição para os cargos e adiou a votação, inicialmente para terça-feira (2).

No primeiro ato, Lira também rompeu com o acordo feito no colégio de líderes no mesmo dia, e dissolveu o bloco do adversário, Baleia Rossi (MDB-SP). A medida atingiu até mesmo aliados do novo presidente, que, embora compusessem o bloco adversário, o apoiaram e votaram nele. Ao todo, o presidente eleito desagradou 10 partidos e cerca de 200 deputados, e foi necessário um rearranjo para garantir que, após a solenidade do início dos trabalhos, marcado para a tarde desta quarta-feira, a pauta pudesse caminhar.

Para ter tempo de fazer os acordos, Lira decidiu adiar para hoje as eleições, primeiro pleito do bloco adversário, e, na sequência, reconheceu o bloco de Baleia e distribuiu os cargos da Mesa Diretora entre os partidos novamente. Ainda assim, o novo presidente manteve poder sobre os três principais postos: a 1ª vice-presidência ficou com Marcelo Ramos (PL-AM); a 2a vice-presidência, com André de Paula (PSD-PE), candidato do partido; e na 1ª secretaria, o presidente do PSL, deputado Luciano Bivar (PSL-PE).

Bivar era o 2º vice-presidente no biênio 2019-2021, mas, dentro da legislatura, não há reeleição para os membros da Mesa Diretora para o mesmo cargo. Confira os deputados eleitos:

1ª vice-presidência

Marcelo Ramos (PL-AM), com 396 votos

2ª vice-presidência

André de Paula (PSD-PE), 270 votos

1ª secretaria

Luciano Bivar (PSL-PE), com 298 votos



2ª secretaria

Marília Arraes (PT-PE), candidata avulsa, com 172 votos

Joaõ Daniel (PT-SE), com 166 votos

(vão para o segundo turno)

3ª secretaria

Rose Modesto (PSDB-MS), com 398 votos

4ª secretaria

Rosângela Gomes (Republicanos-RJ), com 418 votos

Suplentes do partido

Eduardo Bismarck (PDT-CE), com 358 votos

Gilberto Nascimento (PSC-SP), com 354 votos

Alexandre Leite (DEM-SP), com 313 votos

Cássio Andrade (PSB-PA), com 202 votos