"Onde está Wally?", questiona Doria sobre "sumiço" de Pazuello

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), voltou a alfinetar o Planalto ao comparar a atuação do estado com a do governo federal frente à pandemia. Durante a tradicional coletiva de atualização da situação da covid-19, nesta quarta-feira (3/2), o chefe do executivo paulista destacou que 90% das vacinas em território brasileiro, atualmente, são disponibilizadas pelo Instituto Butantan e que falta ação do Ministério da Saúde.

"Não é possível que só São Paulo responda pelas vacinas do Brasil. E o Ministério da Saúde? Onde está o ministro da saúde? Onde está Wally?", questionou Doria, fazendo alusão ao personagem de uma famosa série de livros que inclui ilustrações detalhadas e cheia de elementos, cujo objetivo é encontrar Wally, que está camuflado no cenário.

Na crítica, Doria continuou cobrando posicionamento e respostas da pasta e do ministro frente à crise de Saúde provocada pela covid-19, que mata, diariamente, uma média de mil pessoas. Segundo o governador, faltam coletivas, informações, seringas, agulhas, homologação de leitos e vacinas.

"Meus colegas governadores, prefeitos, parlamentares, jornalistas têm de cobrar o Ministério da Saúde. Não é possível imaginar que essa ausência passe despercebida diante de uma pandemia que já levou a vida de 226 mil brasileiros", declarou Doria, afirmando que o posicionamento não é uma questão política. "É questão de saúde, ciência, de vida."

Caso não haja uma movimentação clara e confirmatória do governo federal em relação à ampliação da oferta de vacinas, o mandatário paulista indicou que os governadores vão agir em consórcio "para fazer aquisições da Sputnik, da Moderna, da Pfizer e de outras vacinas com anuência da Anvisa", medida que representará, "mais uma vergonha para o Ministério da Saúde", acrescentou.

Sumiço

Desde a última sexta-feira (29/1), o ministro da Saúde não aparece e nem se pronuncia publicamente. Na ocasião, Pazuello participou da cerimônia de recepção dos profissionais selecionados por meio do programa Mais Médicos para reforçar o atendimento dos pacientes de covid-19 no Amazonas. No mesmo dia, retornou à tarde para Brasília.

Na agenda desta quarta-feira (3/2), o único compromisso que Pazuello teve foi uma videoconferência com a Frente Parlamentar da Indústria de Medicamentos, às 10h. Pazuello é investigado pela Polícia Federal, que apura se houve omissão do general diante do colapso na rede de saúde do estado do Amazonas.

Pazuello também tem até 10 dias úteis, contados a partir de 22 de janeiro, para dar explicações ao Tribunal de Contas da União (TCU) sobre o uso de medicamentos ineficazes no tratamento da doença causada pelo novo coronavírus.