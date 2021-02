Joice Hasselmann acusa Carla Zambelli de não devolver roupas emprestadas

CB Correio Braziliense

(crédito: Redes sociais)

As deputadas Joice Hasselmann e Carla Zambelli, ambas do PSL de São Paulo, trocaram farpas nas redes sociais na noite de quarta-feira (4/2). O embate se deu após o nome de Zambelli ser colocado em pauta como possível substituto de Hasselman na comunicação da Câmara. Segundo Joice, a ex-amiga pegou roupas emprestadas e não as devolveu.

“É tão cínica que copia até poses de fotos e tem a cara de pau de usar roupas minhas que emprestei no passado e que ela nunca devolveu. Lixo humano”, escreveu Joice em resposta a um post de Alexandre Frota, que disse que Zambelli tem inveja da atual secretária de comunicação da Câmara dos Deputados.

Apoiada por Eduardo Bolsonaro, Carla está cotada para assumir o posto. “A Carla sempre quis ser a Joice, a inveja dela só não maior do que a alma podre, ruim e cínica. Joice abre o olho”, postou Frota.

Isso eu sempre soube @77_frota . Antes ela camuflava como “admiração”. Depois q se elegeu com meus votos tirou as garrinhas de fora. É tão cínica q copia até poses de FOTOS e tem a cara de pau de usar roupas MINHAS que emprestei no passado e que ela nunca devolveu. LIXO HUMANO https://t.co/UV3B2u56iV — Joice Hasselmann (@joicehasselmann) February 3, 2021

Em outro tuíte, Joice ainda disse que podia descrever as peças que emprestou e que não foram devolvidas. " São as únicas elegantes que ela usa, inclusive um lindo macacão preto. Já as cafonas são dela mesmo", comentou Hasselmann.

Hahahaha. Quer que eu descreva as peças @monicabergamo ? São as únicas elegantes que ela usa, inclusive um lindo macacão preto.

Já as cafonas são dela mesmo. https://t.co/EsNWewVJ2H — Joice Hasselmann (@joicehasselmann) February 4, 2021

Em resposta à alfinetada, Zambelli disse que ganhou o macacão de presente de Joice, em 2019, mas que irá devolvê-lo ainda nesta quinta-feira (4/2).

"Na verdade ela tinha dado de presente. E eu usei no dia que recebi o prêmio por votação popular de melhor deputada do [site] Congresso Em Foco, foto abaixo. Mas vou mandar devolver amanhã mesmo, já que voltou a caber nela, deve estar com saudades do macacão, tadinha", tuitou Zambelli.



Na verdade ela tinha dado de presente. E eu usei no dia que recebi o prêmio por votação popular de melhor deputada do @congressoemfoco, foto abaixo.



Mas vou mandar devolver amanhã mesmo, já que voltou a caber nela, deve estar com saudades do macacão, tadinha. pic.twitter.com/2mA4qks42u — Carla Zambelli (@CarlaZambelli38) February 4, 2021