Bolsonaro: não ter liberdade para escolher ministros é caminho do fracasso

IS Ingrid Soares

(crédito: Evaristo Sá/AFP)

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quarta-feira (4/2) que todo chefe de Executivo precisa ter "liberdade" para nomear seus ministros ou secretários. Segundo o mandatário, caso contrário, estará no "caminho certo para o fracasso".

A declaração foi feita durante uma cerimônia em Cascavel, no Paraná, em inauguração de um centro de treinamento de atletismo e ocorreu poucos dias após Bolsonaro ter saído vitorioso nas eleições para as presidências do Senado e da Câmara, com a escolha dos aliados Rodrigo Pacheco (DEM-MG) e Arthur Lira (PP-AL). Porém, após acordo com o centrão, agora ele tem a tarefa de acomodar indicados dos novos aliados em pastas da Esplanada.

"Como é que você pode iniciar um mandato no Executivo e sonhar, ou quem sabe ter a certeza que você vai entregar para o seu sucessor algo melhor lá na frente? Se você tiver a liberdade para escolher os seus secretários e os seus ministros. É muito difícil ser presidente. Se não tivermos essa liberdade, é o caminho certo para o fracasso. Não tem como não dar errado, vai dar errado", concluiu.