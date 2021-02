No Paraná, Bolsonaro aposta corrida com membros do governo e Ratinho Jr.

IS Ingrid Soares

(crédito: Alan Santos)

O presidente Jair Bolsonaro apostou corrida com membros do governo nesta quinta-feira (4/2). O ato ocorreu após a inauguração do Centro Nacional de Treinamento de Atletismo (CNTA), em Cascavel. O chefe do Executivo postou as imagens do momento nas redes sociais.

Na pista, entre os presentes, além do mandatário, estava o ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, o secretário especial do Esporte, Marcelo Guimarães, o governador do Paraná, Ratinho Jr (PSD), o deputado federal Hélio Negão (PSL/RJ), o prefeito de Cascavel, Leonaldo Paranhos (PSC) e o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães. Já na dianteira desde o princípio, o vencedor da disputa foi o deputado Hélio Negão.

Mais cedo, o mandatário afirmou que a prática de esportes evita que os jovens vão para a esquerda. "Esporte evita que o garoto vá para um caminho diferente, evita que ele vá pra esquerda. Ele vai para a direita. Ele vai para o lado do bem", disse.



Confira abaixo: