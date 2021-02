Defesa de Lula não usará mensagens hackeadas em julgamento de suspeição de Moro

ST Sarah Teófilo

A defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva não pretende usar as mensagens trocadas pelo ex-juiz federal Sergio Moro com procuradores da Operação Lava-Jato de Curitiba, no âmbito do habeas corpus (HC) que julga a suspeição de Moro, no processo sobre o tríplex no Guarujá (SP) atribuído ao ex-presidente. Para o advogado Cristiano Zanin, a parcialidade de Moro já está provada e fundamentada no HC.

O caso deve ser levado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes para análise da Segunda Turma ainda neste semestre. Na última terça-feira (9/2), a turma validou o acesso à defesa de Lula às mensagens entre Moro e os procuradores que foram apreendidas na operação Spoofing, da Polícia Federal. A defesa do ex-presidente já tem acesso às mensagens, concedida pelo ministro Ricardo Lewandowski.

O uso dos arquivos no processo foi autorizado por quatro dos cinco ministros da Turma. A medida cria mecanismos que podem auxiliar a defesa do ex-presidente a obter a anulação de processos contra o ex-presidente. Em julgamento, o ministro Gilmar Mendes frisou a importância de garantir o acesso das mensagens à defesa do réu.

Hackers

As referidas mensagens foram obtidas por hackers. Parte delas foi divulgada pelo site The Intercept, em série de reportagens chamada “Vaza Jato”. Dentre as provas que a defesa vê para embasar o pedido de suspeição de Moro está a entrada do ex-juiz no governo do presidente Jair Bolsonaro, como ministro da Justiça e Segurança Pública, cargo que ocupou até abril do ano passado.