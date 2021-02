Após nomeação no governo, Maia diz que ACM Neto "mostrou seu caráter"

ST Sarah Teófilo

(crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil )

Após publicação no Diário Oficial da União (DOU) da nomeação do deputado federal João Roma (Republicanos-BA) como ministro da Cidadania, nesta sexta-feira (12/2), o ex-presidente da Câmara Rodrigo Maia (DEM-RJ) afirmou que o presidente do DEM, ACM Neto, "mostrou hoje o seu caráter". João Roma é aliado e amigo do ex-prefeito de Salvador.



ACM Neto mostrou hoje o seu caráter. https://t.co/GG6Jqpjkjg — Rodrigo Maia (@RodrigoMaia) February 12, 2021

O presidente do Republicanos, deputado Marcos Pereira, por sua vez, respondeu Maia dizendo que a publicação não está correta.

"ACM Neto não tem participação nenhuma nessa indicação. Inclusive, ele me pediu para não fazer, mas eu não tinha condições de retirar o nome do Roma. Se tiver que colocar na conta de alguém, coloque na minha. Dizer que é indicação do Republicanos através da bancada é o correto e a mais pura expressão da verdade. Colocar que Neto tem a ver, é mentira, o que não fica bem para ninguém", escreveu.

Vc sabe que essa sua publicação não está correta. ACM Neto não tem participação nenhuma nessa indicação. Inclusive ele me pediu para não fazer, mas eu não tinha condições de retirar o nome do Roma. Se tiver que colocar na conta de alguém, coloque na minha. 1/2 https://t.co/vGHU2k46ci — Marcos Pereira (@marcospereira04) February 12, 2021

Dizer que é indicação do Republicanos através da bancada é o correto e a mais pura expressão da verdade. Colocar que Neto tem a ver, é mentira, o que não fica bem pra ninguém. 2/2 https://t.co/vGHU2k46ci — Marcos Pereira (@marcospereira04) February 12, 2021

ACM Neto divulgou uma nota dizendo lamentar a decisão de João Roma em aceitar o cargo. "Me surpreende porque desconsidera a relação política e a amizade pessoal que construímos ao longo de toda a vida. Se a intenção do Palácio do Planalto é me intimidar, limitar a expressão das minhas opiniões ou reduzir as minhas críticas, serviu antes para reforçar a minha certeza de que me manter distante do governo federal é o caminho certo a ser trilhado, pelo bem do Brasil", informou.



A situação entre Maia e o presidente do DEM está difícil desde a eleição para presidência da Câmara. Um dia antes do pleito, a Executiva Nacional retirou a orientação para que os parlamentares da legenda votassem em Baleia Rossi (MDB-SP), candidato derrotado de Maia.