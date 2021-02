Bolsonaro passeia e causa aglomeração em Santa Catarina

IS Ingrid Soares

(crédito: Reprodução/Facebook)

O presidente Jair Bolsonaro chegou na manhã deste sábado (13/2) a São Francisco do Sul, Santa Catarina, onde passará o feriado de carnaval. O chefe do Executivo está acompanhado dos filhos, Laura e Eduardo Bolsonaro.

A previsão é de que ele retorne a Brasília na terça-feira (16/2). O mandatário desembarcou no Aeroporto Ministro Victor Konder, em Navegantes e depois seguiu de helicóptero para o destino final. Bolsonaro ficará hospedado no Forte Marechal Luz, mesmo lugar onde passou as férias de final de ano há pouco menos de dois meses. O mandatário ainda está acompanhado do secretário nacional de Aquicultura e Pesca, Jorge Seif Junior, que também esteve com ele na última viagem e é da região.

Nas redes sociais, o presidente postou imagens de passeio, onde aparece sem máscara cumprimentando apoiadores com apertos de mãos e tirando selfies em meio à aglomeração de bolsonaristas.

Porém, ele se irritou quando questionado a respeito do auxílio emergencial por um apoiador. O presidente disparou: “Quem tirou teu emprego? Quem fechou tudo? Foi eu ou foi o governador? Eu estou te perguntando, quem tirou o teu emprego?”. Ele também ignorou a pergunta sobre a ajuda emergencial.

No último dia 4, o presidente cumpriu agenda oficial em uma cidade próxima, em Florianópolis, ao entregar veículos do Programa de Mobilidade de Assistência Social.

Pesca, passeio de lancha, golfinhos e nado com apoiadores

O roteiro da viagem é semelhante ao seguido durante suas férias de final de ano. Em dezembro, Bolsonaro curtiu uma pescaria ao lado do apresentador Ratinho, do secretário da Pesca, Jorge Seif Jr., e do ministro das Comunicações, Fábio Faria. No dia 31 de dezembro, o chefe do Executivo estava de bote e se divertiu tentando tocar golfinhos que nadavam ao redor das embarcações de sua equipe, que registrava o passeio em vídeo.

No começo de janeiro, de lancha, o chefe do Executivo se deslocou próximo à praia, acenando para apoiadores. Em determinado momento, o presidente ainda chegou a dar trabalho aos seguranças ao decidir se jogar na água e nadar em direção ao público, o que obrigou sua segurança a fazer o mesmo ao seu lado. Por conta do alto número de pessoas no local, a ação de Bolsonaro acabou causando aglomeração de banhistas, que nadaram ao encontro do mandatário.

Auxílio emergencial

A viagem do mandatário ocorrerá em meio à indefinição a respeito do auxílio emergencial. Bolsonaro já assumiu que deverão ser pagas novas parcelas, mas ainda não há maiores detalhes. Ainda assim, a medida deverá abarcar mais três parcelas entre R$ 200 e R$ 300. Outro assunto que ainda está pendente é o aumento dos combustíveis.

Ontem, ele enviou ao Congresso um projeto de lei para diminuir o impacto do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) sobre os preços dos combustíveis. A intenção, segundo ele, é que “a previsibilidade se faça presente, assim como o PIS/Cofins do governo federal, em que temos um valor fixo para o litro do diesel, por exemplo, R$ 0,35. Quanto ao ICMS, é variável. Cada estado decide o seu valor”, conforme explicou, em coletiva de imprensa com a presença de ministros.