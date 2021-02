Bolsonaro: Para acabar com fake news, o certo é fechar a imprensa

IS Ingrid Soares

(crédito: EVARISTO SA / AFP)

O presidente Jair Bolsonaro atacou a imprensa na tarde desta segunda-feira (15/02). Curtindo o feriado de Carnaval em uma praia em São Francisco do Sul, Santa Catarina, o mandatário falou em live transmitida pelo filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) que ‘o certo para acabar com as fake news é fechar a imprensa’.

“O certo é tirar de circulação, não vou fazer isso porque eu sou democrata, Globo, Folha de S. Paulo, Estadão, Antagonista… são fábricas de fake news. Agora, deixa o povo se libertar. Tem que ter liberdade. Logicamente que, se alguém extrapolar em alguma coisa, tem a Justiça para recorrer”.

Ele também voltou a falar sobre o preço dos combustíveis e reclamou da política do Facebook, que reduz a exibição de posts relacionados a política no feed de notícias dos usuários. No último dia 12, por meio das redes sociais, o mandatário pediu que apoiadores abastecessem seus carros e caminhões, verificassem os impostos na nota fiscal e enviassem a ele o documento. Na mesma publicação, o mandatário alfinetou governadores e criticou a bitributação dos combustíveis: “(Os governadores) Jogam a população contra o governo federal como se fosse o único a arrecadar”, disse.

Por conta da mudança na rede social, Bolsonaro relatou que os seguidores não conseguiram enviar as notas requisitadas. Ele alertou que o “futuro está sombrio para o Brasil” e citou o ex-presidente Donald Trump, banido das redes sociais.