"Vamos ver quem é quem", dispara Daniel Silveira em vídeo durante prisão

Durante a prisão realizada nesta terça-feira (16/2), o deputado pelo PSL do Rio de Janeiro, Daniel Silveira, ainda conseguiu divulgar um vídeo nas redes sociais proclamando desafios aos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), em especial a Alexandre de Moraes. Segundo o parlamentar, os policiais da Polícia Federal já estavam em sua residência no momento em que o vídeo foi gravado.



"Você está entrando em uma queda de braço que você não pode vencer. Você acha que vai me assustar e calar?”, começou o parlamentar se dirigindo a Moraes.

“Só vai me motivar, isso é combustível para que eu continue a provar para o povo brasileiro quem são vocês que ocupam o cargo de ministros do STF. Tenha certeza: a partir daqui, o jogo evoluiu um pouquinho”, declara Silveira.

“Vou dedicar cada minuto do meu mandato a mostrar quem é Alexandre de Moraes, Fachin, Marco Aurélio Melo, Gilmar Mendes Toffoli, Lewandowski. Vou colocar um por um de vocês em seus devidos lugares. Pelo meu país estou disposto a matar, morrer ou ser preso. Você acabou de rasgar a constituição mais uma vez”, completa.

